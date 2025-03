Últimos dias de inscrições para processo seletivo com muitas vagas em prefeitura de município goiano

Candidatos têm até o dia 18 de março para ir presencialmente se candidatar às oportunidades

Paulo Roberto Belém - 14 de março de 2025

As vagas contemplam profissionais com nível fundamental, médio e superior (Foto: Divulgação/Prefeitura de Trindade)

Restam poucos dias para o término das inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Trindade, que tem a intenção de contratar 137 profissionais, além de formar cadastro reserva, pagando remunerações de até R$ 4 mil.

As vagas contemplam profissionais com nível fundamental, médio e superior para as seguintes funções: Supervisor de Cadastros do Cadastro Único (01 vaga); Técnico de Análise de Dados e Sistemas do Cadastro Único (01 vaga);

Assistente Social do Cadastro Único (06 vagas); Cadastrador/Entrevistador/Digitadores do Cadastro Único (016 vagas); Assistente Social da Alta Complexidade (02 vagas); Psicólogo da Alta Complexidade (01 vaga);

Pedagogo Alta Complexidade (01 vaga); Monitor/Cuidador Diurno – Alta Complexidade (04 vagas); Monitor/Cuidador Noturno – Alta Complexidade (04 vagas); Auxiliar de Monitor/Cuidador Alta Complexidade (04 vagas);

Assistente Social do CREAS (08 vagas); Psicólogo do CREAS (04 vagas); Orientador Social do CREAS (06 vagas); Assistente Social do CRAS (12 vagas); Psicólogo do CRAS (06 vagas); Técnico de Referência do SCFV (03 vagas);

Orientador Social do CRAS (12 vagas); Supervisor do Programa Criança Feliz ou equivalente (02 vagas); Visitador do Programa Criança Feliz ou equivalente (028 vagas); Facilitador de Oficina – Música/Violão (02 vagas);

Facilitador de Oficina – Inclusão Digital (02 vagas); Facilitador de Oficina – Costura (02 vagas); Facilitador de Oficina – Panificação (02 vagas); Facilitador de Oficina – Instrutor de Artes Marciais (02 vagas); Facilitador de Oficina – Dança (02 vagas); Instrutor de Idiomas (02 vagas) e Instrutor de Libras (02 vagas).

Para se inscrever, os interessados têm até o dia 18 de março para comparecer Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Manoel Monteiro, S/N, Lote 01, Área Pública, Centro. O atendimento é realizado das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Depois de receber as inscrições, a organização selecionará os candidatos através de análise de currículo, de experiência profissional e entrevista, prevista para o período de 27 e 29 de março.

Já a carga horária de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, mas, em alguns casos, haverá regime de trabalho considerando a escala de 12×36.

O prazo de validade desta seleção pública será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da primeira convocação.