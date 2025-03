Farra com bebidas e mulheres em Anápolis acaba após jovem ostentar demais e vídeo chegar à CPE

No momento do flagrante, jovem chegou a ser encontrado na cama com uma menor de idade

Paulo Roberto Belém - 15 de março de 2025

Jovem exibiu revólver enquanto meninas dançavam para ele (Foto: Divulgação)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um jovem, de 19 anos, por posse de arma de fogo na noite desta sexta-feira (14), no Jardim Itália, região Leste em Anápolis.

Quem localizou o suspeito foram os militares especializados, que, a partir de um vídeo em que uma arma era exibida enquanto mulheres dançavam, iniciou diligências para encontrá-la.

Tendo a informação do suposto endereço, os militares chegaram à residência, sendo recebidos por um menor de idade, que confirmou a existência da arma, bem como o suposto proprietário.

Com isso, abordaram o suspeito preso, de 19 anos, na sala da casa, sendo que uma tatuagem que ele tem em uma das mãos coincide com a observada no vídeo ao qual a polícia teve acesso, sendo, inclusive, a que segurava a arma de fogo.

Assim, então, ele teria confirmado a existência da arma, informando que o objeto estaria em um dos quartos da casa, com outro jovem. Este foi surpreendido na cama com uma menor de idade.

Foi neste momento que um revólver calibre 38 foi encontrado, inclusive, com a numeração raspada. A arma foi apreendida e o jovem encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis junto com os menores observados na casa.

Lá, a Polícia Civil (PC) iniciou os procedimentos e acionou o Conselho Tutelar para entregar a guarda dos menores a um responsável. Os conselheiros relataram que ao conduzir com os dois, o menor exigiu que descesse no caminho, no meio da rua.

