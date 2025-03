Meteorologia emite alerta para risco de chuvas intensas em Goiás

Regiões Oeste, Central e Sudoeste devem registrar os maiores volumes pluviométricos

Paulino Henjengo - 16 de março de 2025

Alerta foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Os goianos devem se preparar, pois segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o estado pode começar a semana com risco de chuvas intensas.

A previsão para esta segunda-feira (17) é de que o dia se inicie com sol e variação de nebulosidade. Também são esperadas pancadas de chuvas isoladas em várias regiões do estado, acompanhadas de rajadas de vento, raio e granizo.

A temperatura máxima em Goiânia pode chegar aos 34ºC, com a umidade relativa do ar variando entre 45 a 95%.

As regiões Oeste, Central e Sudoeste do estado devem registrar os maiores volumes pluviométricos, com 15 mm, enquanto as demais áreas estão previstas para receber em média 10 mm.

Nos municípios de Cristalina e Rio Verde a previsão é de chuva de até 10 mm. Já Catalão, Jataí, Luziânia, Itumbiara, Três Ranchos, Iporá, Araguapaz, Montes Carlos, Doverlândia e Firminópolis devem receber 8 mm.

Na sequência, Goiânia, Cumari e Santa Helena, aparecem com 7 mm e Goianésia com 6 mm.

Por fim, Porangatu, Anápolis, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Morrinhos, Formosa, Cristalina, Ceres, Davinópolis, e mais oito municípios podem marcar 5 mm de chuva.

