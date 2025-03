Placa em moto de entregador chama atenção pela sinceridade

Mensagem arrancou risada de internautas e muitos concordaram com o que ela diz

Anna Júlia Steckelberg - 16 de março de 2025

(Foto: Viva Mooca)

Uma cena inusitada capturada na Rua Isabel Dias, na Mooca, em São Paulo, tem arrancado risadas e conquistado internautas.

A fotografia de uma motocicleta pertencente a um entregador veterano da região, Paulinho das Entregas, viralizou devido à sinceridade estampada na placa improvisada.

Na mensagem, o motociclista deixou bem claro suas condições para realizar entregas: “Faço entregas, se for longe eu não vou, se for perto vá você mesmo.”

A frase bem-humorada rapidamente caiu no gosto do público, sendo compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, incluindo em uma página dedicada ao bairro paulista @vivamooca.

A autenticidade do entregador, que parece ser uma figura conhecida no bairro, gerou diversas reações e comentários divertidos.

Uma internauta brincou: “Ele entrega a meia distância. Nem perto, nem longe. No meio.”

Outros usuários elogiaram a honestidade do trabalhador, destacando que a frase resume perfeitamente o espírito de quem já conhece bem as dificuldades do trânsito paulistano.

Moradores da Mooca relatam que o senhorzinho da moto é uma presença constante na região e que sua atitude reflete o bom humor e a personalidade marcante dos comerciantes e trabalhadores locais. Seja pelo carisma ou pela praticidade, sua placa virou um símbolo de autenticidade e espontaneidade.

E você, já encontrou alguma mensagem tão sincera quanto essa pelas ruas da cidade?

Confira o post completo:

