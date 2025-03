Feirão Limpa Nome oferece telefone gratuito para que goianos possam negociar dívidas

Quem optar por atendimento presencial pode se dirigir nas agências dos Correios mais próximas

Paulino Henjengo - 17 de março de 2025

Feirão Limpa Nome realizado pela Serasa. (Foto: Karime Xavier /Folhapress)

Consumidores que se encontram inadimplentes poderão negociar as dívidas com descontos de até 99%, em mais uma edição do Feirão Limpa Nome promovido pela Serasa e Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O evento vai acontecer em Goiás, assim como todo o território nacional.

A ação terá início já nesta terça-feira (18) e se encerrará no próximo sábado (22). Foi disponibilizado o telefone 0800 591 5161 para todos os interessados, lembrando que as ligações serão gratuitas.

O atendimento vai ocorrer das 09h às 20h e será feito pelos próprios funcionários especialistas da Serasa. Quem optar por um atendimento presencial poderá se dirigir às agências dos Correios mais próximas.

Desta vez, um total de 1.456 empresas aderiram às negociações, entre as quais estão bancos, comércio varejista, empresas de internet e telefonia, seguradoras e concessionárias de água e luz.

Principais benefícios para negociar por telefone:

Descontos de até 99%

Débitos pagos com Pix permitem a baixa da negativação instantânea e a atualização da pontuação de crédito

(Serasa Score) em tempo real

Parcelamento em até 72 vezes

O consumidor pode reunir todos os boletos em um só pagamento

Oportunidade de negociar com 1.456 empresas

Contas atrasadas de água e luz podem ser pagas de forma parcelada por telefone

A Serasa faz um alerta para os cuidados com os golpes e fraudes, alegando que o contato disponibilizado apenas recebe ligações; ou seja, caso algum consumidor receba algum telefonema e trate sobre assuntos do gênero, com certeza deverá ser um atendente oficial.

Para saber mais sobre a ação “Alô, Serasa”, acesse site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa/.

