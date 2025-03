Goianão 2025: divulgados datas e horários das finais entre Vila Nova e Anápolis

Davi Galvão - 17 de março de 2025

Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

A Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu, na manhã desta segunda-feira (17), as datas e horários das finais do Campeonato Goiano 2025 entre Vila Nova e Anápolis.

O primeiro confronto será no próximo domingo (23), às 17h, no Estádio Jonas Duarte, enquanto a volta acontece no dia 30 de março, também às 17h, no Estádio Serra Dourada.

O Anápolis garantiu a vaga na final ao eliminar o Atlético-GO, atual tricampeão estadual. O Galo da Comarca busca encerrar um jejum do Estadual que dura desde 1965. Já o Vila Nova superou o Goiás na semifinal e tenta voltar a conquistar o torneio após 20 anos.

As duas equipes tiveram as melhores campanhas do Goianão 2025.

O Vila Nova somou 30 pontos ao longo da competição e conquistou o direito de decidir a final em casa. O Anápolis, com 29 pontos, ficou logo atrás na classificação geral.

