Não é o antivírus nem o backup – veja como proteger seus dados de forma prática

Com um pouco de atenção, você pode garantir que suas informações pessoais e bancária estejam protegidas contra ameaças externas

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Christina Morillo)

Proteger seus dados é mais importante do que nunca. Afinal, vivemos conectados o tempo todo.

Compras online, aplicativos de banco, redes sociais… nossas informações pessoais circulam por todos os lados.

Mas será que só antivírus e backup bastam? A resposta é simples: não!

Para começar, é claro que um bom antivírus e backups são hábitos importantes e fundamentais para se proteger.

No entanto, eles não garantem proteção total. Imagine que você tem uma casa com portas trancadas, mas deixa as janelas abertas. O risco ainda existe!

Hackers e golpistas estão cada vez mais criativos. Eles usam golpes de phishing, mensagens falsas e links perigosos para enganar você.

Ou seja, não adianta só ter ferramentas. É preciso saber como usá-las e, mais importante, adotar bons hábitos no dia a dia.

Dicas simples para proteger seus dados agora mesmo

1. Crie senhas fortes e diferentes para cada conta

Muita gente ainda usa a mesma senha em vários lugares. Esse é um erro comum!

Se um site for invadido, seus outros dados ficam expostos. Prefira senhas longas, com números, letras maiúsculas e minúsculas, além de símbolos.

2. Ative a autenticação em duas etapas (dois fatores)

A autenticação em duas etapas é uma camada extra de segurança. Ela funciona como uma segunda chave para acessar suas contas.

Mesmo que alguém descubra sua senha, não vai conseguir entrar sem esse código extra.

3. Cuidado com links suspeitos

Recebeu uma mensagem estranha no WhatsApp ou no e-mail? Desconfie!

Muitos golpes começam assim. Não clique em links de fontes duvidosas.

Sempre confirme a informação diretamente no site oficial ou com a pessoa que enviou.

4. Atualize seus dispositivos

Celulares, computadores e aplicativos precisam estar atualizados.

As atualizações corrigem falhas de segurança.

Então, sempre que aparecer a notificação, instale a nova versão.

