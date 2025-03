O que ninguém te contou sobre a limpeza de filtros de ar-condicionado

Manter os filtros limpos é extremamente importante, porém existe uma forma correta de fazer isso

Ruan Monyel - 17 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/VRL Tecnologia)

Manter os filtros do ar-condicionado limpos é essencial para garantir o bom funcionamento do aparelho e a qualidade do ar dentro de casa.

No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que a limpeza das peças vai muito além de simplesmente retirar o pó visível ou passar um pano úmido.

Filtros sujos não só comprometem o desempenho do equipamento, como também afetam diretamente a saúde dos moradores, aumentando o risco de problemas respiratórios e alergias.

Mas o que ninguém te contou sobre a higienização do ar-condicionado é que a forma como você faz essa manutenção pode estar errada, e isso pode custar caro.

O ar-condicionado funciona sugando o ar do ambiente, filtrando partículas de poeira, ácaros, fungos e outras impurezas, devolvendo o ar já resfriado.

Mas com o tempo, os filtros acumulam sujeira, o que faz com que o aparelho tenha que trabalhar mais para garantir a refrigeração adequada.

Esse esforço extra não só reduz a eficiência do ar-condicionado, como também aumenta o consumo de energia, resultando em contas de luz mais altas.

O maior erro que muitas pessoas cometem é não fazer a limpeza dos filtros com a frequência adequada, que é de, no mínimo, 15 a 30 dias.

Em ambientes mais úmidos ou com maior concentração de poeira, como em cidades grandes ou locais próximos ao mar, a frequência de limpeza deve maior.

Outro erro comum é simplesmente passar um pano úmido sobre o filtro, sem removê-lo ou limpá-lo de maneira profunda.

Os filtros do ar-condicionado devem ser retirados e lavados com água corrente e sabão neutro para que toda a poeira e resíduos sejam realmente eliminados.

Outro ponto importante é que não basta limpar apenas o filtro, pois o sistema interno do ar-condicionado também precisa ser higienizado regularmente.

Mesmo que o filtro esteja limpo, o acúmulo de sujeira nas serpentinas e nos dutos de ventilação pode comprometer a eficiência do aparelho e contaminar o ar.

Para essa limpeza interna, o ideal é contar com um técnico especializado, que irá desmontar o aparelho e realizar a higienização completa.

Fazendo isso, você garante que o aparelho funcione corretamente, além manter um ambiente seguro para toda a sua família.

