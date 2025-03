Alerta amarelo: previsão aponta volta de chuvas intensas em Goiás

Informação é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás

Davi Galvão - 18 de março de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta amarelo para todo o território goiano, que estará sob o risco de tempestades e chuvas intensas de 20 a 40 mm/h ou 60 mm dia e com rajadas de vento de 60 km/h na quarta-feira (19).

As regiões mais afetadas devem ser as do Oeste, Sudoeste, Sul e Centro do estado, com uma média de 25 mm previstos, enquanto que o Leste e o Norte devem registra 20 mm.

Com relação aos municípios, Cocalzinho está com a maior pluviosidade prevista para o dia, com 20mm. Em seguida, vêm Itumbiara, Ipameri, Morrinhos, Cumari, Cristalina, Cachoeira Dourada, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna e Palminópolis, todas com 15mm.

Seguindo com 12mm, aparecem Jataí, Rio Verde, Ouvidor, Três Ranchos, Montes Claros, Iporá e Firminópolis. Já com 10mm de chuva prevista estão Goiânia, Porangatu, Catalão, Luziânia, Goiandira, Formosa, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Aruanã, Araguapaz e Pires do Rio.

Por fim, com 8mm de pluviosidade, estão Anápolis, Davinópolis, Rubiataba e Flores de Goiás.

Com relação às temperaturas, a região Oeste deve apresentar os números mais elevados do dia, variando entre 22°C e 36°C. Na região Central os termômetros marcam entre 19°C e 34°C.

Já a região Sul e Sudoeste, apresentam mínimas de 19°C e máximas de 33°C, enquanto que na parte Norte apresenta mínima de 22°C e máxima de 35°C. Por fim, a Região Leste deve variar entre 17°C e 34°C.