‘Casal do crime’ é flagrado em cima do viaduto da Avenida Brasil para furtar fiação

Cena inusitada foi registrada por câmeras de monitoramento da Prefeitura de Anápolis

Thiago Alonso - 18 de março de 2025

Câmeras de monitoramento flagraram o crime. (Foto: Reprodução)

O que era para ser mais uma patrulha rotineira acabou surpreendendo policiais militares que trafegavam pela Avenida Brasil, na madrugada desta terça-feira (18), em Anápolis.

Na ocasião, os militares passavam pela via, próximo à Prefeitura, quando se depararam com duas pessoas sentadas nas bordas do viaduto furtando fios de cobre.

A cena inusitada chamou a atenção da equipe, que ordenou que o casal de jovens, uma mulher de 19 anos e um homem de 22, descessem do local.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a dupla tentava subtrair duas fiações: parte de propriedade do município e outra privada de um estabelecimento da região.

Toda a ação dos suspeitos foi registrada por câmeras de monitoramento do Observatório Municipal de Segurança, que forneceram as imagens às equipes da Polícia Militar (PM).

Quando questionados sobre o ocorrido, o casal explicou que estava praticando o crime a fim de vender os fios para comprar drogas.

Diante disso, ambos foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram autuados pelos delitos de furto qualificado, sendo presos em flagrante.

Agora, as autoridades devem dar prosseguimento ao inquérito, a fim de realizar os devidos trâmites consequentes acerca da ocorrência.

