Homem descobre que ganhou na loteria após brincadeira de colega

O que era algo inofensivo se tornou a grande virada de chave na vida dele

Anna Júlia Steckelberg - 18 de março de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Já pensou que uma simples mensagem de texto de um amigo pode mudar completamente a vida de alguém? Foi exatamente o que aconteceu com Michael Chavez, do Sul da Califórnia, que – de uma forma muito inesperada – descobriu que faturou a bolada de US$ 1,2 milhão no prêmio máximo da Mega Millions graças a uma mensagem de texto de um colega de trabalho.

Vamos entender melhor!

Tudo começou por meio de uma brincadeira no dia 05 de novembro. Na data aconteciam as eleições presidenciais dos EUA, além do sorteio da Mega Millions.

De acordo com a Telemundo, Michael acordou no meio da noite para conferir o resultado das eleições e sequer deu bola para a loteria. “Eu não estava verificando a Mega Millions, eu estava verificando quem ganhou a presidência”, confessou o sortudo.

Resultado conferido, Chávez voltou a dormir. No dia seguinte, logo pela manhã, ele foi informar ao colega que não iria ao trabalho e recebeu uma resposta inesperada – que seria a grande virada de chave de sua vida, mas ele ainda não sabia.

“Ele brincou comigo que o motivo de não estar no trabalho era porque tinha ganhado um milhão. Ele até me parabenizou brincando”, disse ele.

Junto à mensagem, veio também uma foto com os resultados da loteria. Só assim Chavez percebeu que seus números correspondiam aos de cinco dos seis vencedores, o que lhe garantiu um prêmio de US$ 1.214.818.

O bilhete vencedor foi comprado na Lake Liquor em Lakewood , uma empresa que também receberá US$ 6.000 pela venda. Os números vencedores foram 2-24-25-52-58 e o Mega foi 9.

Ao portal de notícias, o estadunidense admitiu que, graças a mensagem do amigo, ele tirou uma sorte grande. “Nunca esquecerei a noite da eleição, especialmente aquela mensagem de texto”, finalizou.

A Mega Millions é uma das loterias mais populares dos Estados Unidos, com sorteios realizados todas as terças e sextas-feiras. Desde seu lançamento em 1996, a Mega Millions concedeu prêmios multimilionários, incluindo alguns dos maiores da história da loteria. Em 2018, um bilhete vendido na Carolina do Sul arrecadou um recorde de US$ 1,537 bilhão.

