Leandro Ribeiro pode assumir mandato de deputado federal em troca de nova candidatura em 2026

Ex-vereador, atualmente subsecretário na Indústria e Comercial, participa de articulações visando o próximo pleito

Samuel Leão - 19 de março de 2025

Leandro Ribeiro, ex-vereador por Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

O tabuleiro para 2026 começa a se mover em Anápolis. Atual subsecretário de Fomento e Competitividade da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Leandro Ribeiro pode deixar a pasta em breve para assumir mandato de deputado federal.

A articulação parte do PP, partido que ele deixou no ano passado ao se filiar ao MDB, numa tentativa frustrada de compor chapa como vice do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Em 2022, Leandro disputou vaga na Câmara dos Deputados e recebeu pouco mais de 28 mil votos, ficando na primeira suplência do PP. Na época, presidia a Câmara Municipal e teve apoio do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), que também bancou a esposa, Vivian Naves (PP), eleita deputada estadual.

Para que Leandro assuma, o deputado federal Adriano do Baldy toparia ceder a cadeira por três ou quatro meses. Em contrapartida, o subsecretário precisaria se comprometer a disputar novamente o cargo em 2026.

O PP já se movimenta para montar uma chapa forte para o próximo pleito. Hoje, Adriano do Baldy é o único representante do partido no Congresso, após José Nelto, eleito em 2022, trocar a legenda pelo UB.

Leandro não descarta a proposta, mas tem maior interesse em concorrer a deputado estadual no ano que vem.

O Agir, partido que elegeu Fred Godoy e Ananias Júnior para o Legislativo Municipal, já demonstrou interesse no ex-vereador. Outros parlamentares, como Domingos Paula (PDT), aliado de longa data, também acreditam que ele teria mais chances disputando uma vaga na Assembleia Legislativa do que na Câmara dos Deputados.

Fim de federação com PSDB abre caminho para Cidadania compor com PT e UB

Nas articulações para 2026, o Cidadania, que oficializou a não renovação da federação com o PSDB do ex-governador Marconi Perillo, agora tem liberdade para dialogar tanto com o PT quanto com o UB, do governador Ronaldo Caiado.

A sigla já mantém proximidade com os petistas, que indicaram o ex-presidente estadual do partido, Gilvane Felipe, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). De perfil centrista, o Cidadania sempre transitou entre os dois polos, mas até então estava atrelado à aliança com os tucanos.

Reajuste chega para servidores municipais de Anápolis

Foram concedidos os adicionais de titulação, formação, aperfeiçoamento, promoções e também progressões para dezenas de profissionais.

Dentre eles, vários servidores de carreira e nomes conhecidos, como a ex-vereadora Trícia Barreto (MDB), médica de carreira do município. A novidade chegou através do Diário Oficial desta segunda-feira (18).

Calotes da Prefeitura de Goiânia ao Hospital Araújo Jorge serão parcelados



Atraso sobre atraso, a prefeitura de Goiânia chegou ao ponto de dever cerca de R$ 42 milhões ao Hospital Araújo Jorge, valor que teria sido acumulado nos últimos dois anos. Com uma divergência de R$ 4 milhões, entre a estimativa dada pela unidade a dada pela gestão, a situação agora será negociada.

Mabel (UB) fez o anúncio de acerto mas, até o momento, não deu detalhes sobre os valores e o número de parcelas.

Cirurgias cardíacas estão de volta e já acontecem no Hospital Evangélico Goiano

Após um longo e tenebroso inverno, durante o qual dezenas de pacientes agonizaram a espera por procedimentos que lhes garantiria sobrevida, as cirurgias cardíacas pelo SUS retornam à Anápolis.

A informação foi comemorada pelo vereador José Fernandes (MDB), que apontou a realização pelo Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Anápolis e Aparecida de Goiânia na expectativa de ter mais 2 vereadores em cada município

O crescimento populacional pode garantir mais cadeiras nas Câmaras Municipais de Anápolis e Aparecida de Goiânia nos próximos anos. Anápolis, com 415.847 habitantes segundo a última projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), precisa de 34.153 para atingir 450 mil e aumentar de 23 para 25 vereadores.

Já Aparecida necessita de 49.075 habitantes para alcançar 600 mil, o que elevaria a composição da Casa de 25 para 27 cadeiras.

Nota 10

Para o Secretário de Saúde de Goiânia, Dr. Luiz Gaspar, que mostrou presença na prestação de contas da pasta e até demonstrou uma postura enérgica, apontando estar disposto a investigar e, se preciso, até o envolver a polícia na averiguação de algumas emendas que não se encontram no fundo.

Nota Zero

Para o prefeito Sandro Mabel (UB) que, quando contestado pela equipe do Jornal Anhanguera acerca da disponibilização de novos leitos de UTI, chamou os jornalistas de “insaciáveis”.