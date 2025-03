Revelado nome de jovem morto após colidir com caminhão perto da Base Aérea

Vítima foi deixada no local sozinha, sem qualquer tipo de socorro do outro veículo

Thiago Alonso - 19 de março de 2025

Autoridades estiveram no local do acidente. (Foto: Reprodução)

Gabriel da Silva Pires, de apenas 22 anos, foi identificado como o motociclista que morreu na manhã desta quarta-feira (19), após sofrer um acidente na BR-414.

A vítima trafegava pelo km 420 da rodovia quando, na altura da Base Aérea, acabou colidindo com um caminhão.

O impacto foi tão grande que o jovem morreu ainda no local, com os socorristas podendo apenas constatar o óbito ao identificarem o ocorrido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, por sua vez, fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro, deixando a vítima sozinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF seguem no local do acidente, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que deve fazer a retirada do corpo.

