Motorista chama atenção com pedido bem específico no trânsito: “tenha paciência”

Placa com aviso foi estampada na traseira de um Fiat Uno da última geração produzida pela marca

Paulo Roberto Belém - 25 de março de 2025

Aviso de motorista chama a atenção (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma publicação no Instagram @placashistoria chama a atenção para o cuidado que os motoristas que transitam diariamente pelas cidades têm de ter, considerando que os demais condutores possam ser recém-habilitados.

Na postagem específica, o vidro traseiro de um Fiat Uno da última geração produzida pela marca estampa um aviso de “recém habilitada”, emendando com “tenha paciência” e encerrando que “se eu ficar nervosa o carro morre”.

Estando a frase no feminino, não há informação da identidade da motorista nem de onde ela possa ser, mas seguidores da página comentaram em tom de concordância com o aviso, julgando ser importante expressá-lo.

“Não sufoque a motorista” foi uma das respostas, o que reivindica que os colegas motoristas não pressionem, a ponto de não fazer cumprir o que o recado avisa, não a deixando nervosa a ponto do “carro morrer”.

Outra mensagem diz “adorei”, no sentido de ter gostado da ideia e concordar com o aviso da condutora do Uno.

