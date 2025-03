Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

Interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ter completado pelo menos o 5º ano do ensino fundamental

Paulino Henjengo - 13 de março de 2025

Escola Sesi Senai Dr. Celso Charuri (Foto: Reprodução)

Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo são 72 vagas disponíveis para serem preenchidas até o dia 21 de março.

A formação envolve dois cursos, Pedreiro de Alvenaria, que oferece duas turmas com 16 alunos cada, e Encanador de Rede de Esgoto, também com duas turmas, sendo que cada uma terá 20 estudantes.

As aulas serão ministradas na Escola Sesi Senai Dr. Celso Charuri, localizada na Vila Oliveira. O início está previsto para os dias 24 e 25 de março, das 13h30 às 17h30.

As formações vão ocorrer três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Os interessados deverão enviar o currículo a partir do site da empresa BRK Ambiental, acessando a aba “Trabalhe Conosco”.

Existem alguns requisitos para participar da formação. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ter completado pelo menos o 5º ano do ensino fundamental. No ato da inscrição, será indispensável a apresentação do RG, CPF e do comprovante de endereço.

Mais detalhes sobre os cursos podem ser obtidos pelo telefone (62) 3254-1850.

