Aparecida de Goiânia está com mais de 500 vagas abertas em diferentes áreas; confira

Candidatos devem se inscrever presencialmente em unidades do SAC e Vapt Vupt

Thiago Alonso - 25 de junho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), anunciou nesta semana, a abertura de 555 vagas de empregos, as quais cobrem diversas áreas de atuação.

As oportunidades são destinadas aos níveis administrativo e de produção, e contam com apoio do setor de recursos humanos de empresas do município.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir de forma presencial até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Nas agências setor Central, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

No Araguaia Shopping, o SAC funcionará em outro horário de atendimento: das 08h às 17h, mas é necessário fazer um agendamento pelo prévio pelo site do Vapt-Vupt.

O mesmo vale para unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping. O diferencial, é que nestes locais, também serão realizados cadastros aos sábados das 08h às 13h.

Nos demais SACs, o atendimento também ocorre de segunda a sexta-feira. No entanto, não é necessário agendamento prévio.

Os candidatos devem apresentar documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, além de informar um telefone para contato.

Caso seja selecionado, o trabalhado receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto à empresa contratante.

Também é possível conferir a lista de vagas pelo site da Secretaria de Trabalho de Aparecida, diretamente pela Central de Captação de Vagas, a qual é atualizada diariamente.

O SIME também disponibiliza um canal exclusivo para empresas, onde é possível anunciar oportunidades de emprego, por meio do WhatsApp (62) 9 9297-4113.