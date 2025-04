Onde assistir Corinthians x Vasco pelo Brasileirão neste sábado (05)

Bola vai rolar a partir das 18h30, na Neo Química Arena

Augusto Araújo - 04 de abril de 2025

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (05). (Foto: Captura/Instagram)

Vindos de momentos distintos, Corinthians e Vasco vão se enfrentar pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (05).

A bola vai rolar a partir das 18h30 na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Anderson Daronco (RS) irá comandar a equipe de arbitragem.

No confronto mais recente, o Timão foi derrotado pelo Huracán, em partida válida pela Copa Sul-Americana. Leonardo Sequeira fez os dois gols para o clube argentino, enquanto Raniele descontou para o Coringão. Placar final, 2 a 1.

Já pelo Brasileirão, o Corinthians estreou com um empate por 1 a 1, jogando fora de casa, contra o Bahia. Gilberto marcou para o Tricolor baiano, enquanto Héctor Hernández igualou tudo para o Timão.

Por outro lado, o Vasco da Gama teve uma partida de muitos gols pela Sul-Americana. Jogando no Peru, o clube empatou em 3 a 3 com o Melgar.

Philippe Coutinho abriu o placar para o Cruzmaltino e Vegetti ampliou. Contudo, minutos depois, Rodríguez diminuiu para os donos da casa.

O time carioca ainda marcou mais um, novamente com Vegetti. Porém, a sorte não esteve para o lado do Vasco, e a equipe levou o empate com dois gols nos últimos 10 minutos de jogo. Castro e Cabrera balançaram as redes, decretando o empate.

Por fim, no Brasileirão, o Cruzmaltino venceu o Santos, na estreia da competição. Nuno Moreira e Vegetti (sempre ele) fizeram para o time carioca, enquanto Álvaro Barreal descontou para o Peixe.

Onde assistir Corinthians x Vasco

A Prime Video fará a transmissão da partida com exclusividade, por meio da plataforma de streaming.

No entanto, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do site Placar UOL e da plataforma digital do Globo Esporte.

