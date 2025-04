Placa com aviso confuso na porta de bar chama atenção dos frequentadores

Mensagem fixada em estabelecimento divertiu internautas e confundiu quem passava na porta pela primeira vez

Magno Oliver - 04 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Placashistoria)

Joinville é uma cidade do interior do Brasil muito badalada e famosa por suas diversidades gastronômicas e bares acolhedores para nativos e turistas. No entanto, um estabelecimento viralizou recentemente nas redes sociais por um motivo um tanto quanto diferente.

Acontece que o estabelecimento se destacou por uma placa que deixou os clientes intrigados, especialmente aqueles que passavam pela porta do local pela primeira vez.

Assim, o que era para ser um simples anúncio sobre o horário de funcionamento do bar, acabou virando uma história que ganhou dimensões nas redes sociais e divertiu todo mundo.

Uma placa bombou nas redes sociais e foi parar no Instagram da @placashistória por um motivo bem inusitado. Um bar acabou ficando famoso pela ação confusa e divertida.

Acontece que o cartaz estava na porta do Bar do Fritz, localizado no centro da cidade, e continha uma mensagem confusa que chamou a atenção de quem passava por ali.

A placa, que logo chama a atenção de quem passa pela porta do local, dizia: “Aviso: o Bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. A gerência”.

A mensagem divertiu e confundiu todo mundo sobre o real significado do aviso. Assim, a redundância da frase e a construção da mensagem viralizaram em grupos de WhastApp pedindo ajuda aos membros para ajudarem a decifrar o mistério.

Se reparar, o uso de expressões como “não está aberto porque está fechado” deixou a sensação de que a informação deveria ser mais objetiva. O que se presume é que certamente não precisaria de explicação adicional sobre o motivo de estar fechado.

O que era para ser um simples aviso sobre o fechamento temporário do local, acabou provocando mais dúvidas do que esclarecimentos.

