“Esposa troféu” gera polêmica ao contar o que marido faz por ela:

Anna Júlia Steckelberg - 05 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo recente da influenciadora Bruna Testoni Almeida acendeu um verdadeiro incêndio de opiniões nas redes sociais. No post, ela compartilhou detalhes da sua rotina como “esposa troféu”, mostrando os privilégios proporcionados pelo marido – e despertando tanto admiração quanto críticas.

No vídeo, Bruna lista as vantagens da sua posição:

Ficar de roupa de academia o dia todo (ou até a noite, se quiser).

Fazer compras sem se preocupar com o pagamento – porque quem paga é o marido.

Nunca ter visto a fatura do cartão de crédito do parceiro (e nem querer saber com o que ele gasta).

Desconhecer boletos como condomínio, IPVA e contas de energia – até brincando, incluindo “IPVU”.

Apenas fazer as malas para viagens – porque ele cuida de todo o planejamento.

Entregar o carro sujo para o marido e recebê-lo limpo e abastecido.

No final do vídeo, Bruna ainda manda um recado para os críticos: “Tenho diploma, mas preferi guardar ele na gaveta e ser uma esposa troféu”.

A postagem viralizou e gerou um misto de reações. Alguns seguidores aplaudiram a sinceridade, dizendo que “quem pode, pode” e que Bruna apenas aproveita um privilégio.

Outros, porém, criticaram a falta de independência e a idealização de um relacionamento baseado na dependência financeira.

Entre os comentários, havia desde “Rainha, viva o sonho de muitas” até “Isso é retrocesso, e se um dia ele se cansar?”.

A polêmica continua, mas uma coisa é certa: Bruna soube como movimentar a internet e reacender o debate sobre liberdade financeira dentro do casamento. Afinal, ser “esposa troféu” é um privilégio ou um risco?

