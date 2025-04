Homem baleado em frente de casa, tenta pedir ajuda e não resiste em Goiânia

Situação aconteceu na noite desta sexta-feira (04), no Setor Negrão de Lima, região Norte da Capital

Paulo Roberto Belém - 05 de abril de 2025

Homem baleado no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira (04), próximo a uma distribuidora de bebidas do Setor Negrão de Lima, região Norte de Goiânia.

A vítima estaria sentada em uma cadeira em frente a própria casa quando um indivíduo, de identidade não revelada, teria chegado e efetuado os disparos contra ele.

Após o atentado, ele teria ainda conseguido atravessar a rua, no intuito de pedir socorro, mas acabou morrendo em frente a uma distribuidora.

Equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer o homem. Entretanto, antes de iniciar os cuidados, os socorristas já constaram o óbito no próprio local, informando as autoridades.

Lá já estava a Polícia Militar (PM), que apurou que o suspeito do crime teria fugido logo após efetuar os disparos, tendo supostamente embarcado em um veículo furgão mais abaixo de onde ocorreu o episódio.

Com essas informações, a Polícia Civil (PC) foi acionada, que chegou ao endereço com a equipe de perícia, que realizou os procedimentos antes do Instituto Médico Legal (IML) assumir o trabalho de recolhimento do corpo.

Agora, a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) vai investigar o crime, inicialmente, colhendo as imagens de videomonitoramento da região para compreender a dinâmica do assassinato.