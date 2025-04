Com quantos anos você descobriu que era desse jeito que o alface deveria ser guardado?

Essa diquinha é muito simples e vai transformar sua vida daqui para frente

Anna Júlia Steckelberg - 06 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Quantas vezes você comprou um maço de alface verdinho e crocante, apenas para encontrá-lo murchando na geladeira poucos dias depois?

Pois é, conservar folhas frescas pode parecer um desafio, mas existe um truque simples e eficiente que vai prolongar a vida da sua alface por muito mais tempo.

É disso que vamos falar hoje!

O segredo é enrolar a alface em papel toalha antes de armazená-la em uma sacola plástica ou pote hermético.

Isso porque o papel toalha absorve o excesso de umidade, prevenindo que as folhas fiquem encharcadas e apodreçam rápido.

Já a sacola ou o pote ajudam a manter a umidade na medida certa, garantindo que a alface continue fresca e crocante por até duas semanas.

Como fazer da maneira correta:

Primeiro, lave bem as folhas de alface e deixe escorrer o excesso de água. Em seguida, seque delicadamente com um pano limpo ou use uma centrífuga de salada.

Depois, enrole as folhas em papel toalha, criando uma camada protetora contra a umidade excessiva. Por fim, coloque a alface dentro de um saco plástico ou pote hermético e leve à geladeira.

Esse método funciona porque o grande vilão da conservação das folhas é justamente a umidade excessiva. Se deixadas soltas na gaveta da geladeira, as folhas tendem a absorver água demais ou ressecar rapidamente. O papel toalha regula essa umidade e faz com que a alface dure muito mais.

Outras dicas para conservar folhas verdes:

Evite armazenar a alface já cortada, pois isso acelera o processo de oxidação.

Não guarde junto a frutas como maçãs e bananas, pois elas liberam etileno, um gás que acelera o amadurecimento e pode estragar as folhas mais rápido. E, por último, sempre verifique o papel toalha e troque se ele ficar muito úmido.

Agora que você conhece esse truque, sua alface nunca mais vai ficar com aquela aparência murcha antes da hora. Experimente e aproveite folhas sempre fresquinhas para suas saladas!

