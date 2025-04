Goiânia vai sediar 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Skate Vertical; veja quando

Cada etapa contará com um obstáculo exclusivo instalado no half pipe de mais de quatro metros, elevando o nível técnico da competição

Davi Galvão - 07 de abril de 2025

Evento terá entrada gratuita. (Foto: Divulgação)

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira (7) a edição 2025 do Vert Battle, o Campeonato Brasileiro de Skate Vertical. Considerado o principal evento da modalidade no país, o torneio é homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e integra o Circuito de Skate Banco do Brasil.

A primeira etapa será realizada nos dias 3 e 4 de maio, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com entrada gratuita. A competição terá transmissão ao vivo pelo SporTV e por canais especializados em skate. Os horários ainda não foram divulgados.

Com premiação igualitária entre as categorias masculina e feminina, o Vert Battle reforça o compromisso com a equidade no esporte. Em 2025, cada etapa contará com um obstáculo exclusivo instalado no half pipe de mais de quatro metros, elevando o nível técnico da competição.

Entre os nomes confirmados estão Augusto Akio, Rony Gomes, Gui Khury, Luigi Cini, Dan Cezar, Dan Sabino, Ítalo Penarrubia, Diego Takahashi, Mateus Guerreiro e Victor Ikeda. No feminino, a competição reunirá Raicca Ventura, Helena Laurino, Dora Varella e Yndiara Asp.

O evento contará ainda com a presença especial da lenda Bob Burnquist, além de atrações culturais como shows, música, graffiti e arte urbana, promovendo uma celebração da cultura do skate.

“Este será o ano com o maior número de etapas desde que começamos. Fico muito feliz em ver o crescimento do evento ao longo de quase uma década. A disputa pelo ranking, com a rampa sendo adaptada a cada etapa, promete ser eletrizante”, afirmou Rony Gomes, skatista profissional que criou o campeonato.

