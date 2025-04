Motoristas, auxiliares e vendedores: Aparecida de Goiânia está com quase 900 vagas de emprego abertas

Oportunidades são oferecidas e intermediadas pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME) da cidade

Paulo Roberto Belém - 07 de abril de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Aparecida de Goiânia está com 866 vagas de emprego esperando o contato dos interessados. Para tal, basta procurar as unidades específicas do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou do Vapt-Vupt local.

Com mais oportunidades, destacam-se Auxiliar de logística (230), Costureira em geral (200), Auxiliar de produção (69), Auxiliar de armazém (40), Auxiliar de serviços gerais (39), Movimentador de mercadoria (26), Serviços gerais (21), Motorista entregador (20).

Além disso, há vagas para: Operador de produção (química, petroquímica e afins) (20), Ajudante de motorista (17), Ajudante de carga e descarga (12), Auxiliar de estoque (10), Auxiliar de farmácia (10), Motorista motochapa (10) e Vendedor externo (10).

Há ofertas, também, para Consultor de vendas (09), Ajudante geral (07), Motorista de caminhão (07), Operador de empilhadeira (07), Auxiliar administrativo (06), Estoquista (06), Almoxarife (05), Auxiliar de lavanderia (05), Manobrista (05).

Soma-se a elas os cargos de: Representante comercial (05), Vendedor de loja (05), Assistente administrativo (03), Auxiliar de escrita fiscal (03), Estágio farmacêutico (03), Mecânico industrial (03), Motorista (03), Repositor de mercadorias (03), Ajudante de entrega (02),

Por fim, há também vagas para: Assistente departamento pessoal (02), Auxiliar de laboratório (02), Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) (02), Cuidador de idosos (02), Lanterneiro (reparação de veículos) (02), Marceneiro (02), Montador de móveis (02), Recepcionista em geral (02) e Soldador (02).

Pontos de atendimento

As unidades SAC a serem procuradas são a do Centro, da Cidade Administrativa, do Parque Flamboyant, da Vila Brasília, do Veiga Jardim, da Cidade Livre e do Polo Empresarial. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Já as do Vapt-Vupt, são três endereços: Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. Mas, nesses locais, é necessário agendar o atendimento no site.

Todas as ofertas estão sendo intermediadas pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME) com as empresas locais que usam do órgão para oferecê-las. Para ter acesso ao site onde as oportunidades estão cadastradas, é só clicar aqui.

O órgão ressalta que as vagas são atualizadas diariamente. Outro canal que os candidatos podem acessar para tirar dúvidas é pelo telefone (62) 99194-3491.

Se alguma empresa quiser anunciar vagas por meio do SIME de Aparecida, há um contato exclusivo do WhatsApp pelo (62) 9 9297-4113.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas clicando aqui.