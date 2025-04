Quem quer ser vizinho de Pablo Marçal em Pirenópolis? Ex-coach seleciona 30 famílias

Projeto, que fica às margens da GO-431 e já exibe a fachada finalizada, reverberou na imprensa local pirenopolina

Samuel Leão - 07 de abril de 2025

Pablo Marçal. (Foto: Bruno Santos/ Folhapress)

“Pirenópolis é a Europa do Estado de Goiás”. É assim que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) divulga o Riviera da Comenda, condomínio que está lançando no município com a promessa de ser “um novo mundo” para os agraciados.

A infraestrutura já era para estar pronta desde o final de 2024, como prometia no site oficial do empreendimento. No entanto, até o início deste mês de abril de 2025, isso não aconteceu.

Se valendo do potencial atrativo da cidade histórica, Marçal também deve explorar a conexão com as belezas do Cerrado.

Pablo quer ter apenas 30 vizinhos que ele selecionará a dedo.

O projeto, que fica às margens da GO-431 e já exibe a fachada finalizada, tem chamando atenção da comunidade pirenopolina por diversos motivos. Um deles é pela grandiosidade proposta. Cada terreno terá dimensões a partir de 1.008 m².

Os filhos dos proprietários também não precisarão se preocupar com escola, já que a ideia é também construir no condomínio.

Rápidas apurou que os interessados preenchem um formulário informando profissão do casal, por que querem ser vizinhos de Pablo Marçal e a forma de pagamento pelo terreno.

Secretária quer tornar Goiânia a capital do Rock

No contexto da 2ª Edição do Cidade Rock, festival apoiado pelo Governo de Goiás que embalou o Martim Cerêre no final de semana com apresentações de bandas locais como Carne Doce, a secretária de cultura do Estado de Goiás, Yara Nunes relembrou e reafirmou o título “Goiânia Rock City”.

Em entrevista ao presidente da União Brasileiros dos Escritores (UBE-GO), Ademir Luiz, a gestora revelou-se uma figura entusiasta da “cena local”. Muito conhecida pela produção de cantores sertanejos, a capital goiana já chegou a ser chamada de Seattle Brasileira pela revista Veja e, nos dias atuais, ainda produz bandas de projeção internacional, como é caso de Boogarins.

BYD está sendo criticada por trazer mais carros elétricos da China para o Brasil

Em meio às mudanças que se aproximam do mercado mundial, com a taxação massiva promovida pelo governo Trump, a gigante chinesa BYD resolveu aproveitar a calmaria antes da tempestade e irá enviar 5.500 carros ao Brasil de navio.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) acusou a empresa de concorrência desleal, todavia, nas redes sociais, a situação não repercutiu como a entidade esperava. Isso porque, ao invés de acusar a montadora, boa parte dos brasileiros reforçaram o contexto de disputa franca, regida pelas leis de oferta e procura, e elogiaram a sagacidade e envergadura da indústria chinesa.

Estranhamente, Ministério Público arquiva inquérito civil contra Associação João Paulo II

Com uma gestão marcada por polêmicas à frente do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, a Associação João Paulo II deixou de gerir a unidade em abril de 2024 e foi alvo de diversas irregularidades.

Uma delas estava sendo analisada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que detectou falta de transparência na gestão dos recursos que recebeu da Prefeitura de Anápolis para fazer cirurgia na unidade.

Todavia, como o contrato foi descontinuado e outro, em caráter emergencial, foi iniciado com a Fundação Educativa Evangélica (Funev), o órgão optou por arquivar o inquérito civil público que apurava as irregularidades.

Não consta no extrato de arquivamento que a entidade tenha devolvido os mais de R$ 40 milhões que a própria Prefeitura de Anápolis apontou que devia.

Alteração na Avenida Brasil Norte passará por teste real nesta segunda-feira (06)

Enquanto o viaduto do Recanto do Sol não é lançado, a Prefeitura de Anápolis segue buscando meios de reduzir o trânsito que se acumula no trevo que liga a avenida Brasil ao bairro.

Críticas de aliados e disputa por protagonismo no lançamento da candidatura de Caiado

Em um evento marcado, entre outras coisas, pela ausência do presidente nacional da legenda, Antônio de Rueda, o lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado (UB) reverberou em terras goianas.

Atentos ao movimento do Governador, alguns palacianos, que integram a gestão estadual, sentiram falta de mais ações de “corpo a corpo” por parte de Caiado, que teve uma passagem breve pela Bahia e já partiu para São Paulo, onde acompanhou o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo fontes ouvidas pela Rápidas, ele “poderia ter passado mais tempo na Bahia”.

Outra questão percebida foi o protagonismo tomado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), movimento que não foi percebido por parte de Daniel Vilela (MDB), projetado como o sucessor do mando estadual. Uma das razões para tal dinâmica pode ter sido o vínculo partidário.

Nota 10

Para o Bosque Bar, que inovou no último final de semana com um festival de Break Dance e batalhas de rima, movimentando o setor cultural do Hip Hop e de expressões urbanas em geral.

Nota Zero

Para Companhia Municipal de Trânsito e Transportes de Anápolis (CMTT) que, até o momento, não providenciou uma faixa de pedestres para o acesso ao Rio Vermelho Atacado da região do Parque das Nações. Vários moradores da região relataram a dificuldade de acesso à coluna.