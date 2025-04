Caiado e outros presidenciáveis participam do evento de Bolsonaro na Paulista

Manifestação pede anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do 08 de janeiro

Samuel Leão - 06 de abril de 2025

Caiado se reúne com outros governadores e Jair Bolsonaro em São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ausente na última manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desta vez o governador Ronaldo Caiado (UB) decidiu participar do ato convocado para este domingo (06), na avenida Paulista, em São Paulo.

Dois dias após lançar a candidatura à Presidência da República, em Salvador (BA), o goiano busca se aproximar da base bolsonarista e acena em favor da anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de janeiro de 2023.

Trajando a tradicional amarelinha, Caiado pousou para fotos com o ex-presidente ao lado de outros presidenciáveis, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ratinho Júnior (PSD).

A primeira-dama, Gracinha Caiado, também fez fotos com Michelle Bolsonaro. Outras figuras de destaque, apesar de não se enquadrarem como possíveis postulantes à cadeira presidencial, também acompanham o evento, como é o caso de Nikolas Ferreira (PL).

A mobilização teve início por volta das 12h, mas o ato começou efetivamente às 14h e deve ir até as 17h. Buscando uma aproximação da base Bolsonarista, que ainda aguarda a revogação da inelegibilidade do ex-presidente ou a escolha do nome que irá encabeçar a chapa do PL, Caiado já fez publicações em favor da anistia como uma forma de “pacificar o país”.