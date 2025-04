UFG e Anatel vão lançar plataforma para identificar e combater “fake news”; veja os detalhes

Parceria tem foco especial durante os períodos eleitorais

Natália Sezil - 07 de abril de 2025

Instituto de Informática da UFG. (Foto: Divulgação)

Uma parceria entre o Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (INF/UFG) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para combater às “fake news” (informações falsas) já tem previsão de lançamento.

O programa promete ser uma plataforma inteligente que detecta desinformações, por meio de sistemas automatizados de checagem – tudo pelo celular, para facilitar o processo.

A expectativa é de que o aplicativo seja lançado até o final de abril, mas datas específicas ainda não foram divulgadas.

Com coordenação de Eliomar Araújo, diretor do INF, o projeto teve início durante as últimas eleições presidenciais, em 2022, focado em combater às informações falsas especialmente no período eleitoral.

“Conteúdos nocivos e tóxicos, afronta à democracia, às autoridades e ao poder judiciário” são alguns dos exemplos, listados pelo docente, nos quais o programa deve ser usado.

O objetivo é que quaisquer conteúdos possam ser verificados rapidamente, sejam textos, imagens ou vídeos.

Em casos mais simples, a resposta deve ser instantânea, enquanto questões mais complexas devem passar por “checadores”, profissionais de diversas áreas, de acordo com a importância do conteúdo questionado.

O usuário “vai poder acionar esse aplicativo, que vai fazer aquela captura da tela, submeter aquele conteúdo para análise e dar uma devolutiva”, explicou Eliomar ao portal A Redação.

“E ele vai receber uma resposta dando uma pontuação em que será possível conferir qual o potencial daquela informação ser falsa, e vai receber uma apresentação com os argumentos que a própria IA gera, explicando a resposta”, detalhou.

A plataforma é vista com importância pela UFG, como afirmou Jesiel Carvalho, vice-reitor da universidade, em uma reunião com a Anatel em 2023, quando a parceria foi oficialmente firmada.

“Esse tema trata de um dos assuntos mais desafiadores da civilização. Nunca tivemos um acesso tão amplo à informação e, também, à desinformação. Nunca foi tão difícil e desafiador fazer a curadoria dessa informação”, defendeu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!