Dicas poderosas para afastar energias ruins da sua casa

Se você sente que o ambiente está carregado ou que certas coisas não fluem como deveriam, talvez seja hora energizar seu lar

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Plantas Em Vasos)

Se você sente que o ambiente está carregado ou que certas coisas não fluem como deveriam, talvez seja hora de afastar energias ruins da sua casa.

E não se preocupe, você não está sozinho! Muita gente sente a necessidade de renovar as vibrações do lar para trazer mais leveza, paz e bem-estar.

A boa notícia é que existem formas simples e eficazes de fazer isso — e hoje vamos mostrar algumas delas para você.

Dicas poderosas para afastar energias ruins da sua casa

Antes de qualquer coisa, é essencial abrir espaço para afastar energias ruins. Isso começa com um gesto simples: abra todas as janelas da casa.

Deixe o ar circular, renove o ambiente. O ar parado acumula poeira e estagna a energia.

Depois, bata almofadas, tapetes, mantas e cortinas — tudo aquilo que normalmente esquecemos de limpar.

Esses itens costumam acumular não só sujeira, mas também energia estagnada.

Limpar é mais que higiene, é também uma forma de cuidar da energia do lugar.

Agora observe o que está quebrado, parado ou sem uso. Doe o que puder e jogue fora o que não tem mais conserto.

Bagunça gera desconforto, aumenta a ansiedade e contribui para o baixo astral. Organize os espaços e, se possível, mude os móveis de lugar.

Benza sua casa com água

Uma das formas mais tradicionais de afastar energias ruins é o benzimento com água.

Pegue uma garrafa com água bem limpa e faça pequenos furos na tampa.

Em seguida, vá passando por todos os cômodos da casa, fazendo o sinal da cruz nos cantos, enquanto recita esta oração:

“Pela força de Deus e de Nossa Senhora dos Navegantes, vou benzendo esta casa e limpando. Aqui vou purificando todo o mal que aqui encostou. Toda forma negativa que aqui se instalou. Que seja fluidificada, purificada e retirada. Amém, que assim seja, e assim é.”

Esse ritual é simples, poderoso e pode ser repetido sempre que você sentir que o ambiente está pesado.

Benzer com azeite de oliva

Outra forma eficaz de afastar energias ruins é o benzimento com azeite de oliva. Para isso, você vai precisar de:

Um prato fundo branco;

Um pedaço de papel branco;

Um lápis;

Água;

Azeite de oliva.

Escreva o endereço completo da sua casa no papel, a lápis, e coloque-o no prato com água, com a escrita virada para cima — mas sem encostar na água.

Depois, deixe cair um fio de azeite sobre o papel, formando o sinal da cruz. Concentre-se e repita esta benzedura 7 vezes:

“Santo Inácio de Loures é de Santo e é de Santo e é de Santo. E é por Santo fundado. E é por Santo Crucificado. Amém, que assim seja, e assim é. Está feito.”

Esse ritual ajuda a blindar a casa contra influências negativas.

Use um borrifador energético

Você também pode preparar um borrifador energético caseiro para limpar as vibrações dos ambientes. Anote a receita:

Um punhado de sal grosso;

Vassoura de bruxa;

Pimenta-do-reino;

Álcool.

Esmague bem os ingredientes com um pilão (ou um batedor de carne bem limpo).

Depois, coloque a mistura dentro de um borrifador com álcool. Agite bem e borrife pelos cômodos, principalmente nos cantos e portas.

Esse preparo funciona como uma barreira contra energias densas.

Faça uma limpeza energética do chão

Para manter o chão da casa energeticamente limpo, você pode preparar uma solução simples:

475ml de água;

3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta;

3 gotas de óleo essencial de limão-siciliano;

3 gotas de óleo essencial de pinho.

Use essa mistura para passar pano no chão, de preferência nas áreas mais movimentadas da casa.

Além de deixar um aroma agradável, essa combinação ajuda a afastar energias ruins com suavidade e eficácia.

Proteja a entrada com um amuleto de terra

Para manter as boas energias dentro e impedir que as ruins entrem, uma dica simbólica e poderosa é criar um amuleto de terra.

Pegue um pequeno pedaço de tecido verde, encha com terra limpa, fresca e fértil. Amarre bem e pendure atrás da porta de entrada.

Esse amuleto representa estabilidade, segurança e proteção.

É um gesto simples que carrega um significado profundo e que pode ser renovado sempre que sentir necessidade.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!