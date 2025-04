Saiba como trocar alimentos por ingressos de jogo entre Vila Nova e Paysandu no sábado (12)

Cada quilo vale uma entrada para confronto, que acontece no Estádio Serra Dourada

Paulo Roberto Belém - 08 de abril de 2025

Estádio Serra Dourada recebe a partida no sábado (12) (Foto: Divulgação)

Mais um motivo para os torcedores do Vila Nova comparecerem em peso ao Estádio Serra Dourada no sábado (12) no jogo contra o Paysandu: até sexta (11), os colorados poderão trocar alimentos não perecíveis por ingressos da partida.

Cada quilo vale uma entrada para o confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A iniciativa foi firmada pelo time goiano com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

As trocas são realizadas na própria Secretaria, que fica aberta no Paço Municipal, das 09h às 17h, sendo que os ingressos ficarão sujeitos à disponibilidade das vendas e à capacidade do estádio.

Segundo a Semel, os alimentos arrecadados vão ser destinados a instituições sociais que serão definidas em conjunto entre a Secretaria e o Vila Nova.

Expectativa

Além do caráter social, o convite é voltado para o incentivo dos torcedores vilanovenses ao Tigrão, campeão do Goianão de 2020, depois de um hiato de 19 anos, mas que na Série B, estreou com derrota por 1 a 0 para o Coritiba, fora de casa.

O Paysandu também vem de derrota na competição. Na última sexta, o time paraense perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2 a 1.

