Cães da PRF Baruk, Calvin e Rota enquadram passageira de ônibus na BR-364

De quebra, jovem apresentou documentos falsos aos policiais

Karina Ribeiro - 09 de abril de 2025

Imagem mostra cão da PRF farejando objetos apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF)

Três cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Baruk, Calvin e Rota, participaram de abordagens na manhã desta quarta-feira (09), na BR-364, na altura de Jataí, Sudoeste goiano.

Integrantes do Grupo de Operações com Cães (GOC), eles indicaram a presença de ilícitos em uma das malas transportadas no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Cuiabá (MT) – Brasília (DF).

Ao abrirem a bagagem indicada pelos cães, foram encontradas uma pistola calibre .45, uma pistola calibre .380 sem numeração de série, um revólver calibre .38 e nove tabletes de substância análoga à maconha.

A jovem passageira, de 23 anos, assumiu a posse dos materiais. Entretanto, apresentou um documento de identidade falso aos policias.

Diante dos fatos, foram constatados os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. A suspeita, os objetos apreendidos e o documento foram encaminhados à Polícia Federal em Jataí para os procedimentos legais.