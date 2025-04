É para isso que servem os furos nas panelas (a maioria não sabe)

Eles podem parecer imperceptíveis ou meros itens de decoração do item, mas a verdade é que são muito importantes

Magno Oliver - 09 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Cozinha rápida e fácil)

Seja para fazer o almoço do dia, o jantar, preparar uma carne, uma receita doce, as panelas são um dos utensílios domésticos mais utilizados nos lares brasileiros.

A depender da marca e fabricante, os utensílios domésticos são fabricados em diversos materiais, tamanhos, com detalhes diferentes e até mesmo funções.

Assim, as panelas são ótimas aliadas do fogão e possuem mais de 1001 funções hoje em dia. Elas douram, refogam, grelham, esquentam e fritam qualquer tipo de alimento.

Dessa forma, as novas linhas de fabricação de panelas estão vindo com um detalhe que tem chamado a atenção: os furinhos centrais que ficam no cantinho das tampas. Você sabe para que servem?

As fábricas estão caprichando cada vez mais nas estruturas das panelas para uso doméstico. Adereços, acessórios, camadas de proteção, tampas com material ultra resistente. As inovações são diversas e para vários gostos.

E um detalhe nas novas linhas de produção tem ganhado destaque e chamou a atenção da internet: os furos centrais localizados nas tampas.

O detalhe parece até um adereço simples, porém ele tem uma função muito importante na hora do uso e manuseio da panela na cozinha.

Segundo os fabricantes de utensílios domésticos, esses furos nas panelas não são por acaso. Eles servem para ajudar a liberar a pressão que se acumula dentro da estrutura quando atinge altas temperaturas.

Esse chamado “esgotador de pressão” ajuda a controlar a pressão interna. E sem uma forma de escape segura, pode fazer com que o utensílio exploda ou solte a tampa em velocidade absurda e perigosa.

Qualquer descuido com a válvula de pressão e você pode causar um acidente doméstico. Os engenheiros do produto alegam que os furos projetados na tampa da panela permitem que o vapor escape de forma controlada, evitando o aumento excessivo da pressão.

