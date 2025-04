Motorista de aplicativo faz descoberta reveladora durante trajeto

"Corridinha por R$ 10 ou uma mercadoria misteriosa?": é o que diz o vídeo que viralizou nas redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 09 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

A vida de um motorista de aplicativo é uma verdadeira caixinha de surpresas — às vezes literalmente.

E foi exatamente isso que aconteceu com um motoboy que viralizou nas redes sociais ao relatar um “corre” pra lá de suspeito.

Com o título digno de clickbait: “Corridinha por R$ 10 ou uma mercadoria misteriosa?”, o vídeo caiu no gosto (e nas opiniões divididas) da internet.

Tudo começou como uma entrega comum: o passageiro não viria junto, era só uma encomenda pra ser deixada em outro endereço.

O pacote? Uma singela caixinha de remédio acompanhada de uma lata de suco — até aí, tudo dentro da normalidade do “delivery alternativo” que os apps permitem. Mas, no meio do trajeto, bateu aquela pulguinha atrás da orelha no motoboy.

Curioso, ele resolveu dar uma espiadinha no conteúdo da tal caixinha. Spoiler: não era dipirona.

Ao abrir o pacote, o que parecia ser maconha deu as caras, surpreendendo o entregador e gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Enquanto alguns criticaram a atitude de abrir a mercadoria, outros aproveitaram para rir (e se identificar!) com a situação.

Nos comentários, o público se dividiu:

“É só não olhar, estão sendo pagos pra transportar e não pra olhar”, disse um.

“Mano, seu trampo é levar. O que tem não interessa. Se for parado, está coberto pela plataforma”, comentou outro.

“Haha, uma vez peguei um remédio também 😂 fui ver era a ervinha kkkkkkkkk”, compartilhou mais um.

“Sabe o que é foda? Eu também rodo de app e nunca abri nenhuma mercadoria de cliente. Caso tenha algo ilícito, você está respaldado pela plataforma. Esse negócio de ficar olhando tá errado”, opinou um quarto.

Apesar do tom divertido do vídeo, a situação levanta uma questão séria: até que ponto vai a responsabilidade de quem faz esse tipo de entrega por aplicativo

Segundo a maioria dos motoristas nos comentários, abrir encomendas não é uma prática recomendada — nem pela ética, nem pela segurança. Afinal, se a carga contiver algo ilegal, o entregador pode acabar se complicando, mesmo que esteja “só fazendo o trampo”.

Entre um meme e outro, a história serve de alerta para quem roda com entregas nos apps: desconfiança é válida, mas curiosidade em excesso pode dar dor de cabeça. E claro, sempre bom lembrar que “mercadorias misteriosas” às vezes são melhor não desembrulhadas.

Agora fica a pergunta: você aceitaria uma entrega de R$ 10… ou preferia não saber o que tem na caixinha?