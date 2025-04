Goiânia recebe evento com entrada gratuita voltado para fãs de games, k-pop e cosplay

Segundo a organização do evento, o objetivo principal é ir além do entretenimento fortalecendo a cultura geek em nosso estado

Paulino Henjengo - 10 de abril de 2025

Fãs de videogames, k-pop, cultura asiática e cosplay (Foto: Divulgação)

Os fãs de videogames, k-pop, cultura asiática e cosplay já têm destino certo neste domingo (13) em Goiânia. Isso porque o Pequi Geek 2.0 desembarca no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central com uma programação voltada a todas as idades.

O evento que tem entrada gratuita, acontece das 12h às 18h. Além de apostar no fortalecimento da cena geek local, o encontro oferece aos amantes de filmes, quadrinhos, tecnologia e outros, uma série de experiências exclusivas.

Entre os destaques da programação estão os campeonatos de videogame, arena k-pop, brincadeiras, torneios de papercraft, desfiles de cosplay e estandes com produtos temáticos — como camisetas, canecas, quadros e outros itens que fazem sucesso entre o público.

Um dos momentos mais esperados da atividade é o concurso de fantasia, que vai premiar os melhores colocados em cinco categorias: figurino, interpretação, maquiagem, sustentabilidade e revelação.

Cada participante terá cerca de um minuto para desfilar e impressionar o público e os jurados. Os vencedores de cada receberão uma caixa misteriosa como prêmio.

