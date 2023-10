Evento gamer chega a Goiânia com campeonatos de diversos jogos e premiações de até R$ 3 mil

A 3° fase da Copa Goiânia de E-sports desembarcou em Goiânia e promete movimentar os amantes de jogos digitais pela série de atividades e atrações envolvendo a temática gamer.

O evento acontecerá até o dia 29 de outubro na praça de alimentação no Shopping Estação Goiânia, localizado na Avenida Goiás, no Setor Central.

A ação contará com campeonatos de e-Football, concurso de cosplay e Free Fire – sendo o último com vagas disponíveis para inscrições até a próxima terça-feira (24) – com premiações de até R$ 3 mil. A candidatura pode ser feita por meio do site copagoianiasports.com.br.

Além das competições, o evento também contará com videogames e computadores de última geração, que poderão ser usados de forma gratuita pelo público.

No dia 28, o participantes irão ter a chance de conferir a fase final do campeonato de e-Football. Durante a data, os competidores passarão por provas e os três primeiros colocados receberão uma premiação de R$ 3.000, R$1.500 e R$ 500, respectivamente.

Já no último dia, 29, acontecerá o torneio de Free Fire. Nessa modalidade, apenas 12 pessoas terão a chance de conquistar os prêmios que variam de R$ 2.000 (1º lugar), R$ 700 (2º lugar), R$ 500 (3º lugar) e R$ 200 (para os demais colocados).

Mais informações sobre o torneio podem ser obtidas por meio do telefone 62 98314-009.