Justiça condena ex-aluno que matou professora de Inhumas com 17 facadas por vingança; confira a pena

Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, foi surpreendida na madrugada pelo autor, que invadiu a casa dela

Thiago Alonso - 10 de abril de 2025

Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira foi condenado por assassinar a professora Cleide Aparecida dos Santos. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira foi condenado, nesta quarta-feira (09), a cumprir 21 anos e nove meses de prisão, por assassinar a professora da rede estadual, Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos.

A sentença foi proferida pela juíza Isabella Luiza Alonso Bittencourt, da Comarca de Inhumas, onde ocorreu a audiência com júri popular, com a participação de 25 pessoas.

O júri considerou ele culpado de todos os crimes em que estava sendo acusado, homicídio foi qualificado com dois agravantes: motivo torpe (quando há motivação imoral, como a vingança), e por utilizar recurso que dificultou a defesa da vítima (que, no caso, foi pega de surpresa).

Além do assassinato da professora Cleide, Henrique Marcos também foi condenado por atacar Anício Nonato da Silva Júnior, filho da educadora, que tentou defendê-la no dia do ocorrido, mas acabou também sendo esfaqueado pelo autor.

Por conta disso, além do dano grave com a morte violenta da mãe, Anício também ficou incapacitado por mais de 30 dias, devido aos graves ferimentos.

Quanto a esta vítima, o júri considerou os crimes de lesão corporal grave e ameaça, o que somou mais 1 ano e 10 meses na sentença final. Totalizando 21 anos e 9 meses de regime fechado e mais 1 mês e 15 dias de detenção.

Em tempo

Henrique Marcos, à época com 24 anos, invadiu a casa da professora Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, no dia 24 de agosto de 2024.

Ele era ex-aluno dela em uma escola estadual em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, onde era repreendido várias vezes pelo comportamento, sendo enviado para a diretoria constantemente.

Por conta disso, o jovem passou a nutrir muito rancor da profissional de educação, se aproveitando para invadir a casa dela, ao cair da madrugada, em agosto de 2024.

Na ocasião, ele surpreendeu a vítima, que chegou a vê-lo entrar e gritou pelo filho, Anício. Apesar disso, Henrique conseguiu atacá-los, chegando a matar Cleide com 17 golpes de faca.

Ele foi capturado e preso no mesmo dia pela Polícia Militar (PM), ficando detido até o dia do julgamento, nesta quarta-feira (09).

Segundo a juíza Isabella Luiza Alonso Bittencourt, da Comarca de Inhumas, a pena de 21 anos e 9 meses deve começar a ser cumprida imediatamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!