Ex-aluno que matou professora em Inhumas após ser advertido vai a júri popular; relembre

Cleide Aparecida dos Santos estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito na madrugada

Thiago Alonso - 09 de abril de 2025

Cleide Aparecida dos Santos tinha 60 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Será julgado nesta quarta-feira (09) o jovem Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, acusado de matar a própria professora, Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, após invadir a casa dela.

O julgamento, que será realizado por meio de um corpo de júri popular com 25 convocados, ocorrerá no Fórum de Inhumas, a partir das 09h.

Segundo as investigações, o suspeito nutria muito rancor de Cleide, pois, quando era aluno dela, acabava sendo constantemente repreendido pelo comportamento, sendo encaminhado para a diretoria.

Assim, no dia 24 de agosto de 2022, o jovem, tomado por vingança, aproveitou o cair da madrugada para invadir a casa da profissional da educação, localizada no Bairro Anhanguera.

Cleide chegou a ver Henrique Marcos entrando na residência, momento em que gritou pelo filho, Anício Nonato da Silva Júnior, que também estava no local. Contudo, o ex-aluno avançou contra os dois, os atacando.

Durante a ação, Anício chegou a se colocar na frente da mãe para tentar defendê-la das facadas, mas não foi possível fazer muito, uma vez que a professora recebeu 17 golpes, que acabaram a levando ao óbito.

O jovem fugiu do local logo após o crime, mas foi localizado pela Polícia Militar (PM) ainda no mesmo dia e preso em flagrante, ficando detido até a data do julgamento, por mais de dois anos.

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia contra o ex-aluno em 08 de novembro do mesmo ano, o levando a ser julgado em outras instâncias. Apesar disso, a defesa do acusado tentou anular as condenações, solicitando pedidos de recurso, que culminaram no júri popular.

Durante a audiência desta quarta-feira (09), Henrique Marcos responderá pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), lesão corporal grave e ameaça. Mesmo que seja julgado em júri popular, a sentença será proferida pelo juiz ao fim da sessão.

