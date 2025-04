Mulher de Anápolis recusa ter relações sexuais e caso escala para briga familiar

Confusão envolveu vários membros, que tentaram intervir na agressão do suspeito contra a esposa

Thiago Alonso - 10 de abril de 2025

Sogra precisou ser encaminhada ao Heana pelo Samu. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 46 anos, acionou a Polícia Militar (PM) após ser agredida pelo companheiro, na madrugada desta quinta-feira (10), no Parque Residencial Ander II Etapa, região Leste de Anápolis.

Segundo a vítima, tudo começou quando o homem, de 35 anos, chegou do trabalho e imediatamente teria informado que “iria sair de casa”. A esposa, no entanto, o chamou para conversar, pedindo para que ele permanecesse com a família.

Logo depois, o suspeito teria tentando ter relações sexuais com a mulher, que recusou o ato, gerando uma discussão entre eles, sendo que, durante a briga, ele acabou segurando o braço dela com força.

Neste momento, a mãe e o irmão da vítima, que são vizinhos do casal, ouviram a movimentação, instante em que decidiram ir até a casa para tentar entender o que estava acontecendo e, consequentemente, intervir.

Assim que chegaram, o marido então os atacou, empurrando o irmão no chão e concentrando as agressões na sogra, chegando até mesmo a jogar um capacete de motocicleta contra ela.

Diante do ocorrido, a PM foi acionada, se dirigindo ao endereço, onde não encontrou o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi solicitado na residência, resgatando a mãe, que precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), uma vez que a própria mal conseguia se comunicar.

A vítima, por sua vez, foi orientada a registrar o caso em uma delegacia, além de também solicitar uma medida protetiva contra o suposto agressor.

Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) dar continuidade nos trâmites, assim como a abertura de um inquérito, que deve apurar o ocorrido.

