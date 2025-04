Outlet da NASA Seminovos promete mais de 20 carros abaixo da tabela FIPE em Anápolis

Iniciativa acontece na sede da loja, em Anápolis, e descontos são reais e válidos apenas durante o evento

Publieditorial - 10 de abril de 2025

Nasa Seminovos promove outlet em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A cidade de Anápolis receberá neste sábado, 12 de abril, um evento voltado para quem deseja trocar de carro economizando. A NASA Seminovos promove a primeira edição do Outlet NASA Seminovos, com uma ação especial que inclui a venda de 20 veículos com valores abaixo da tabela FIPE.

A iniciativa acontece na sede da loja, localizada na Avenida Brasil Sul, nº 3.639, no Setor Sul Jamil Miguel, a partir das 8h. Segundo a organização, os descontos são reais e válidos apenas durante o dia do evento — ou enquanto durarem os estoques.

Além da oportunidade de adquirir um carro seminovo por um preço mais acessível, os participantes também poderão contar com condições facilitadas de pagamento, com parcelas a partir de R$ 399,00. Alguns veículos ainda contam com o IPVA 2025 pago.

Entre os destaques do evento, também está confirmada a presença do Retro Club e outros convidados, com exposição de carros antigos para os amantes de modelos clássicos.

A organização alerta que as condições especiais são limitadas. Por isso, os interessados devem se antecipar para garantir as melhores ofertas.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com os consultores da NASA Seminovos.