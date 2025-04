Preso em Goiânia homem que abandonou a mãe amarrada com fome, sede e encharcada de urina

Denúncia anônima que motivou a ação relatava que a vítima estava há mais de dois meses sozinha em casa

Davi Galvão - 10 de abril de 2025

Vítima foi encontrada amarrada à cama, com fome e sede. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (09), um homem de 51 anos por maus-tratos e abandono de incapaz, ambos qualificados por lesão grave, contra a própria mãe, de 78 anos.

A idosa foi encontrada no Jardim Cerrado X, em Goiânia, amarrada à cama, faminta e com sede, com a fralda cheia e o colchão encharcado de urina.

A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Indignus, coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai).

A denúncia anônima que motivou a ação relatava que a vítima estava há mais de dois meses sozinha em casa, sem alimentação adequada ou cuidados médicos. Segundo as investigações, o filho passava o dia fora e negligenciava totalmente a mãe.

Na residência, a idosa foi encontrada trancada, nua e amarrada à cama, em um ambiente sem ventilação, com temperatura elevada e forte odor de urina. A fralda estava saturada e o colchão encharcado.

A entrada no imóvel foi viabilizada com ajuda de uma vizinha. Lá, os agentes encontraram ainda a neta da idosa, de 19 anos, dormindo. Ela alegou não ter ouvido os chamados.

A vítima estava desidratada, com sinais de fome e sede intensas, mas não foi possível determinar quando a última refeição ocorreu. Em um vídeo, gravado pelos policiais, a idosa parece balbuciar a palavra “água”, sem ter forças até mesmo para emitir algum som.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a encaminhou em estado gravíssimo à UTI do Hospital de Urgência de Goiânia.

Não foi a primeira vez

Informações colhidas junto ao Hospital Célia Câmara indicam que a idosa já havia sido internada anteriormente no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugol) com sinais de desnutrição, infecção e falta de higiene.

Na ocasião, ela permaneceu internada por mais de um ano sem receber nenhuma visita do filho, que sequer foi buscá-la após a alta.

Após dificuldades para localizar o novo endereço do suspeito — que havia se mudado sem aviso — os policiais conseguiram encontrá-lo por meio do sistema de transporte ambulatorial.

O suspeito segue preso e à disposição do Judiciário enquanto a PC investiga o caso.

