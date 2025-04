UFG lança concurso público com salários de até R$ 10,4 mil

Contratados, de diversas áreas do conhecimento, também terão direito a auxílios de alimentação, saúde e educação

Natália Sezil - 10 de abril de 2025

Antiga fachada da UFG. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou o edital que rege o próximo concurso público da instituição, que terá salários de até R$ 10,4 mil com oportunidades para várias áreas do conhecimento.

Os cargos são de professor efetivo, para os quatro campi da universidade – em Goiânia (Campus Samambaia e Campus Colemar Natal e Silva), Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás.

As chances são para 14 escolas, institutos e faculdades da UFG, em cursos variados de graduação.

As inscrições abrem no dia 17 de abril e se estendem até 07 de maio. Interessados devem se candidatar online, pelo Sistema de Concursos da UFG. A taxa varia de acordo com a titulação do candidato.

Com regime de dedicação exclusiva ou jornada de 20 horas semanais, os salários variam entre R$ 2.437,59 e R$ 10.481,64.

Candidatos aprovados também contarão com auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-educação.

A seleção é composta por prova escrita, prova teórico-prática, prova didática e defesa de memorial. Os exames acontecem de 02 de junho a 18 de agosto, conforme cronograma.

Cada vaga tem datas próprias, que estão listadas nos devidos editais, disponíveis no Sisconcurso.

Confira em quais faculdades são as oportunidades