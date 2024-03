Com valor de R$ 17 milhões, maior sino do mundo pode ser instalado em igreja de Goiás

Transporte de peça religiosa ficou paralisado por quatro anos, após indícios de superfaturamento na compra

Thiago Alonso - 17 de março de 2024

Maior sino do mundo foi fabricado na cidade de Cracóvia, na Polônia. (Foto: Reprodução)

Com 55 toneladas e alvo de uma investigação de superfaturamento, o tão aguardado novo sino da Basílica de Trindade deve chegar na ‘Capital da Fé’ nos próximos dias.

O anúncio foi feito pelo chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério das Relações Internacionais, Sérgio Alberto Dias, que pontuou que o Governo Federal está dando todo o apoio necessário para a locomoção do objeto.

Chamado de Vox Patris (a voz do pai, em tradução do latim), o sino de 4 metros de altura, e 4,5 metros de diâmetro, foi fabricado na cidade de Cracóvia, na Polônia, e estava parada no país, após o Ministério Público de Goiás (MPGO) entender que havia suspeitas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no contrato de compra.

Isso porque foi revelado, em 2020, que a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) teria pago R$ 17 milhões para adquirir o objeto, valor quase três vezes maior do que o divulgado.

Após longas negociações com o Governo Federal, o sino foi finalmente liberado e está pronto para deixar a Europa e ir para a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Composta por 78% por cobre e 22% por estanho, a peça conta com imagens gravadas na parte externa, que narram a história da Santíssima Trindade desde 1840 até a construção do santuário no município goiano.