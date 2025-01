Conheça a função escondida do Google Maps que pode ser sua salvação em uma viagem

Funcionalidade integrada ao aplicativo tem se destacado por sua simplicidade e eficiência

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Journalists Toolbox)

Quem trabalha no carro pegando trânsito todos os dias sabe a importância que o Google Maps tem nas nossas vidas, não é mesmo? Saber se localizar e se orientar em determinado ponto é muito importante.

Assim, quando vamos viajar para um local desconhecido, chegar até lá pode ser um desafio, principalmente quando se trata de encontrar bons lugares para visitar ou até mesmo resolver imprevistos.

Dessa forma, é aí que a tecnologia entra em ação e faz toda diferença em um trajeto. Isso porque o Google Maps disponibiliza uma das ferramentas mais usadas no mundo que tem ajudado muitos viajantes.

Os usuários podem contar com um recurso secreto que é bastante útil, principalmente na hora de um perrengue: é o “Explorar ao redor”.

Integrada ao aplicativo, a funcionalidade permite que o usuário descubra locais úteis e interessantes nas proximidades, como restaurantes, farmácias, hotéis e até atrações turísticas próximas.

O “explorar ao redor” é pouco utilizado pelos usuários e é uma ferramenta poderosas para planejar ou improvisar itinerários de rotas.

A ferramenta foi pensada para agir de forma rápida e prática para pessoas que estão precisando de informações instantâneas quando estiverem em um local desconhecido.

Com apenas alguns toques na tela, é possível acessar diretamente a aba principal do aplicativo e conseguir visualizar diversas opções organizadas por categorias.

Assim, o recurso “Explorar ao Redor” do Google Maps te ajuda a localizar serviços essenciais como farmácias, caixas eletrônicos, borracharias, coisas fundamentais em casos de emergência.

Outra funcionalidade do “Explorar ao Redor” do Google Maps é a possibilidade de encontrar pontos turísticos e opções de lazer. Segundo os desenvolvedores, a ideia de oferecer essa funcionalidade é disponibilizar maiores informações em tempo real aos usuários do serviço.

