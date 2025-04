Anápolis: dono de agência de turismo é acusado de fraudes, clonagem de cartões e de enganar o próprio irmão

Vítimas alegam ter sofrido prejuízo de até R$ 20 mil ao serem enganadas pelo suspeito

Augusto Araújo - 25 de abril de 2025

Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

O dono de uma agência de turismo em Anápolis, está sendo processado por diversos clientes, sob a acusação de estar cometendo fraudes e até mesmo clonagem de cartões ao vender os pacotes de viagem.

Ao Portal 6, a advogada Bruna Tomaz, que representa quatro vítimas do estabelecimento, afirmou que o responsável pela empresa tinha um “método” para enganar as pessoas.

Isso porque ele recebia os clientes, organizava todos os detalhes da suposta viagem e ganhava a confiança deles. Assim, eles eram convencidos a passar o dinheiro para o agente de viagens, de modo que ele comprasse passagens e organizasse as hospedagens.

Contudo, quando chegava o momento de viajar, as vítimas percebiam que nada, ou pouco havia sido feito, sendo ludibriadas pelo suspeito. “Ele fala que vai dar um jeito, que as coisas vão resolver, mas nunca se manifesta”, destaca Bruna.

Com isso, muitas vítimas desembolsaram novos valores, diretamente com as companhias aéreas e hospedagens, para não perder a viagem e desfazer o planejamento.

Dessa forma, as pessoas acabaram tendo prejuízos em cifras acima dos R$ 16 mil. Em um dos casos, um dos clientes teve prejuízo de mais de R$ 20 mil.

Fraudes

Além do estelionato na falsa venda das passagens, o proprietário da agência de viagens está sendo acusado de outros crimes.

Isso porque ele pedia um acesso ao cartão temporário das vítimas, para poder fazer a compra com supostos emissores de confiança. Contudo, ele pegava esse cartão e fazia a compra para outros clientes.

“No caso da minha cliente, ela havia pedido uma passagem para um cruzeiro, mas ele pagou por uma hospedagem em um hotel de Brasília, para outras pessoas. Aí, quando ela foi questionar, porque que ele estava fazendo isso, ele falou que não sabia do que se tratava”, descreveu Bruna.

Por fim, até mesmo o irmão do proprietário da agência teria sido uma vítima do suspeito. Isso porque a empresa estaria registrada no CNPJ dele, sem que houvesse ele houvesse ciência.

“O próprio irmão dele, no site Reclame Aqui, colocou que ele não está aguentando mais as pessoas entrarem em contato com ele, que ele não tem nada a ver com isso, que o irmão dele [o proprietário] que faz isso”, afirmou a advogada.

Medidas judiciais

Diante desse cenário, diversas vítimas se juntaram para abrir um processo na Justiça contra o proprietário da agência de viagens.

Assim, eles esperam ter o ressarcimento do dinheiro que foi perdido durante as negociações como o suspeito, além de exigirem reparação por danos morais.

No momento, a informação apurada pelo Portal 6 é de que há pelo menos quatro vítimas. Contudo, existe a possibilidade desse número ser muito maior, visto que a denúncia mais antiga contra o homem é do final de 2023.

A reportagem tentou contato com o proprietário da empresa, mas o número disponibilizado estava desligado e o site oficial está fora do ar. Contudo, o espaço segue aberto para posicionamentos.

*Colaborou Paulino Henjengo

