Técnica de enfermagem morre após ambulância do Samu colidir com caminhão na região da Chapada dos Veadeiros

Autoridades constataram que o motorista do veículo de grande porte não possuía habilitação para dirigir

Natália Sezil - 17 de março de 2025

Jovelina Francisca Alves Mendes era técnica de enfermagem no Samu. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente entre uma ambulância e um caminhão deixou uma vítima fatal, na madrugada desta segunda-feira (17), na GO-118, altura de Alto Paraíso de Goiás, próximo à Chapada dos Veadeiros, no Norte goiano.

A técnica de enfermagem Jovelina Francisca Alves Mendes, de 56 anos, estava no banco do passageiro do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no momento da colisão.

A ambulância saía de Alto Paraíso no sentido Teresina de Goiás, aproximadamente às 4h30, quando se chocou com um caminhão que estava estacionado na rodovia.

O veículo de grande porte estaria parcialmente parado no acostamento, parcialmente na pista. O condutor teria estacionado para repor a água do radiador, após perceber sinais de aquecimento.

O local teria sido sinalizado por capim, mas, com a forte neblina durante a madrugada, a visibilidade na estrada foi prejudicada.

O acidente deixou três pessoas gravemente feridas, que foram encaminhadas pela Polícia Militar (PM) ao Hospital Municipal de Alto Paraíso. Jovelina teve o óbito constatado na unidade médica.

Após acionamento da Central de Flagrantes, as autoridades teriam constatado que o condutor do caminhão não estava embriagado. Apesar disso, ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Imagens mostram como ficou a ambulância do Samu após a colisão, com estragos tanto na parte frontal, quanto traseira.

A Perícia esteve no local, e o caso deve seguir sob tutela da Polícia Civil (PC), para apurar as circunstâncias do acidente.

Sentimento de luto

O falecimento de Jovelina foi sentido por toda a comunidade de Teresina de Goiás, tendo a Prefeitura emitido uma nota de pesar se solidarizando com os familiares e amigos.

“Desejando que encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável”, escreveram.

As condolências foram compartilhadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO), que manifestou imenso pesar.

O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde-GO) também desejou força aos familiares neste momento de dor, destacando os serviços prestados pela técnica.

“Na linha de frente, Jovelina foi uma profissional dedicada, que sempre exerceu seu trabalho com responsabilidade e compromisso com a saúde pública.”

“Sua partida prematura representa uma grande perda para toda a categoria da saúde e para aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado”, concluíram.