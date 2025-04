6 bebidas que quase ninguém conhece e são uma delícia

Cada país carrega consigo alguns drinks que os brasileiros nunca ouviram falar

Anna Júlia Steckelberg - 26 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Se você acha que já provou de tudo, é hora de dar uma espiada nesse cardápio alternativo.

O mundo está cheio de bebidas pouco conhecidas, mas que são tão saborosas que mereciam estar em todos os copos por aí. Bora conhecer?

1. Chicha Morada (Peru)

Feita com milho roxo, cravo, canela, abacaxi e maçã, essa bebida tradicional dos Andes é refrescante, adocicada e rica em antioxidantes.

Parece suco? Até parece, mas com um toque exótico de festa inca que você nunca vai esquecer.

2. Amazake (Japão)

Apesar do nome, esse “saquê doce” quase não tem álcool.

Produzido a partir da fermentação do arroz, tem textura cremosa e sabor suave, naturalmente adocicado. Pode ser servido quente no inverno ou gelado no verão.

3. Kvass (Rússia e Leste Europeu)

Parece cerveja, mas é feito de pão de centeio!

O kvass é fermentado e levemente gaseificado, com sabor que lembra um refrigerante rústico. Ideal para quem curte algo diferente, sem exageros alcoólicos.

4. Bissap (África Ocidental)

Chá gelado de hibisco com um toque de especiarias e muito sabor. Com cor vibrante e gosto intenso, o bissap é muito refrescante — além de super saudável. No Senegal, é praticamente a “bebida nacional”.

5. Tepache (México)

Quer algo tropical e levemente alcoólico? O tepache é feito com cascas de abacaxi fermentadas com açúcar mascavo e canela. O resultado é uma bebida com gosto de verão e com uma pitada mexicana.

6. Switchel (EUA)

A mistura pode assustar: vinagre de maçã, gengibre, mel e água.

Mas o resultado é uma bebida gostosa, usada desde o século XVIII como energético natural. Um elixir ácido e levemente doce que desperta até quem já desistiu da segunda-feira.

