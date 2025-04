6 alimentos que você deve incluir no café da manhã para viver mais

É a hora certa para turbinar o seu corpo com nutrientes importantes

Anna Júlia Steckelberg - 23 de abril de 2025

Quer viver mais e melhor? A resposta pode estar no seu prato — mais precisamente, no café da manhã! Esqueça aquela história de sair de casa só com um gole de café preto e um biscoito correndo. O desjejum é o momento ideal para abastecer o corpo com os nutrientes certos, garantir energia e, de quebra, colocar a saúde em dia.

Segundo a nutricionista Juliana Andrade ao Metrópoles, durante o sono o corpo entra em estado de jejum. Então, ao acordar, é hora de reabastecer os estoques para que o organismo funcione direitinho ao longo do dia. E se for com alimentos que ajudam a prolongar a vida? Melhor ainda!

Pensando nisso, listamos 6 queridinhos da longevidade que merecem um lugar especial na sua mesa de manhã. Bora conhecer?

6 alimentos que você deve incluir no café da manhã para viver mais

1. Aveia

Campeã das fibras, a aveia é ótima para o coração e ajuda a controlar o colesterol. Além disso, é rica em antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce. Pode ser misturada com frutas, iogurte ou até usada em panquecas.

2. Frutas vermelhas

Morango, mirtilo, framboesa… Além de lindas e saborosas, essas frutinhas são ricas em antioxidantes poderosos e têm baixo índice glicêmico — ou seja, energia sem causar picos de açúcar no sangue.

3. Nozes e amêndoas

Pequenas no tamanho, mas gigantes nos benefícios! Essas oleaginosas contêm gorduras boas, proteínas e vitamina E, ótima para o cérebro e para a pele. Um punhadinho já faz maravilhas!

4. Iogurte natural ou kefir

Eles são probióticos, ou seja, amigos do intestino — e um intestino feliz é sinal de um corpo funcionando bem. A saúde intestinal está diretamente ligada à imunidade e ao bem-estar geral.

5. Abacate

Com suas gorduras boas e antioxidantes, o abacate ajuda a manter o coração forte e a pele jovem. Uma fatia com limão e um toque de sal já vira um café digno de rei.

6. Ovos

Por fim, versáteis e nutritivos, os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e diversos nutrientes essenciais. Cozido, mexido, pochê… escolha sua versão preferida e comece o dia com força total!

Que tal montar um café da manhã poderoso amanhã? Seu corpo — e sua longevidade — agradecem!

