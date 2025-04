Carro de luxo capota, motorista foge e passageira fica gravemente ferida em Goiânia

Acidente aconteceu em um importante cruzamento do Setor Bueno, região Sul da capital, no fim da madrugada deste sábado (26)

Paulo Roberto Belém - 26 de abril de 2025

Carro de luxo perdeu o motor no capotamento (Foto: Divulgação)

Uma jovem, de 25 anos, ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido na madrugada desde sábado (26), no Setor Bueno, região Sul de Goiânia, sendo socorrida inconsciente e levada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Ela era passageira de um Jeep Compass que teria perdido o controle e capotado no cruzamento das avenidas T-1 com T-7, por volta das 5h40.

A vítima chegou a ficar presa entre as ferragens do veículo, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que informou que o condutor do veículo não estava presente no local.

Na condição que estava, não foi possível apurar, preliminarmente, o que teria acontecido, a ponto de o motor do SUV médio ter sido arrancado no impacto. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e ficou responsável pelo carro.

Caberá à Delegacia Especializada de Crimes de Trânsito (Dict) investigar o acidente.

