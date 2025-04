Conheça a cidade encantadora que é um pedaço da Europa no Brasil

Seja para um fim de semana romântico ou passar um tempo em família, esse lugar tem tudo para ser seu próximo destino de viagem

Pedro Ribeiro - 26 de abril de 2025

(Foto: Reprodução)

Pensando em conhecer uma cidade encantadora, com belas paisagens, clima agradável, um toque europeu e tudo isso sem sair do Brasil?

Imagine um lugar onde o frio é bem-vindo, as construções remetem aos vilarejos da Europa e a gastronomia surpreende até os paladares mais exigentes.

Sim, esse destino existe — e está mais perto do que você imagina.

Conheça a cidade encantadora que é um pedaço da Europa no Brasil

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 200 km da capital paulista, Campos do Jordão é uma cidade encantadora que conquista qualquer pessoa.

Com o clima ameno, principalmente no inverno, é um convite para passeios ao ar livre, fondue à beira da lareira e caminhadas por ruas floridas e bem cuidadas.

O que realmente chama a atenção logo de cara é sua arquitetura. Inspirada nos vilarejos europeus, especialmente os da Suíça e Alemanha, Campos do Jordão transmite uma atmosfera charmosa.

É como viajar para outro continente, mas sem sair do Brasil.

Gastronomia que aquece a alma

Uma das grandes atrações da cidade encantadora é, sem dúvida, a sua culinária.

Os restaurantes locais oferecem desde pratos tradicionais brasileiros até receitas sofisticadas com influências internacionais.

E, claro, os famosos fondues são um verdadeiro sucesso nos dias frios.

Campos do Jordão é o tipo de lugar onde cada refeição vira uma experiência.

Queijos artesanais, chocolates finos, vinhos selecionados e pratos com ingredientes regionais dão o sabor especial da cozinha local.

Cultura e lazer em todas as estações

Apesar de ser mais procurada no inverno, essa cidade encantadora oferece atrativos o ano todo.

O bairro de Capivari, por exemplo, é o ponto de encontro dos turistas.

Lá você encontra lojas, cafés, bares, atrações culturais e apresentações ao vivo.

Durante o ano, Campos do Jordão sedia eventos como festivais de música clássica, arte e gastronomia.

É uma excelente oportunidade para mergulhar na cultura local e conhecer artistas de várias partes do país.

Natureza que convida à contemplação

Para quem gosta de estar em contato com a natureza, Campos do Jordão não decepciona.

O Horto Florestal é um verdadeiro paraíso natural, com trilhas, áreas para piquenique e uma rica biodiversidade.

Uma ótima pedida para famílias, casais ou até mesmo para quem viaja sozinho.

O clima fresco e o ar puro fazem do passeio uma experiência revigorante.

É possível praticar esportes ao ar livre, tirar belas fotos e simplesmente relaxar longe da agitação das grandes cidades.

Uma cidade com história

No início do século XX, Campos do Jordão era conhecida por ser um local de tratamento para doenças respiratórias.

Seu clima, considerado um dos mais saudáveis do Brasil, atraiu muitos visitantes em busca de cuidados médicos.

Esse passado influenciou o crescimento da cidade e deixou como herança uma estrutura turística preparada para receber bem.

Um ótimo exemplo disso é o Palácio de Inverno, um dos principais pontos turísticos.

Lá, o visitante pode aprender mais sobre a história da região, apreciar a arquitetura e curtir o ambiente tranquilo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!