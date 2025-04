Entenda porque muitas donas de casa estão colocando uma moeda no congelador

Pode parecer loucura, mas essa dica viralizou e pode salvar suas comidas congeladas

Anna Júlia Steckelberg - 26 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/INCRÍVEL/YouTube)

Parece pegadinha, mas não é: tem muita gente por aí colocando uma moeda no congelador — e com um bom motivo!

Aparentemente bizarra, essa dica viral nas redes sociais é, na verdade, um truque genial para quem vai viajar e quer garantir que tudo vai estar em ordem na volta.

Em tempos em que a geladeira virou rainha da casa e o congelador virou súdito fiel (afinal, ele guarda nossas marmitas, lasanhas e aquele pãozinho que sobrou), qualquer problema com a energia elétrica pode causar um verdadeiro drama gastronômico. E mais: um risco real à saúde!

Agora imagine a cena: você viaja por uns dias, feliz e despreocupado. Lá no meio do passeio, cai a energia na sua casa e o congelador desliga. Depois de algumas horas, a luz volta, o aparelho liga de novo e você, ao voltar pra casa, nem desconfia do ocorrido. Mas seus alimentos foram descongelados e recongelados. Isso significa que eles podem estar contaminados e, bom… uma visita indesejada ao banheiro pode estar te esperando.

Entenda porque muitas donas de casa estão colocando uma moeda no congelador

A dica é facílima. Pegue um copo, encha com água até a metade e coloque no congelador. Depois que a água virar gelo, ponha uma moeda sobre a superfície congelada e deixe o copo lá.

Ao retornar da viagem, basta checar a moeda:

Se ela estiver em cima do gelo, tudo certo! Seu congelador se comportou bem.

Se ela afundou, opa… sinal de que o gelo derreteu e congelou novamente — alerta de que os alimentos podem não estar mais seguros.

Simples assim. Uma moeda e um copo de água podem ser os melhores guardiões da sua geladeira.

Então, da próxima vez que você for pegar a estrada, lembre-se: leve seus documentos, feche as janelas, regue as plantas… e coloque uma moeda no congelador. Afinal, ninguém quer transformar o retorno das férias em um episódio de drama alimentar!

Coincidência ou genialidade? A moeda no congelador está aqui para provar que, às vezes, as melhores ideias são também as mais simples.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!