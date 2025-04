Homem com apenas uma perna é preso pela 5ª vez após invadir e furtar estabelecimento em Goiânia

Suspeito estava em liberdade desde agosto de 2023, após ser beneficiado com um alvará de soltura

Davi Galvão - 27 de abril de 2025

Crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Divulgação)

Um homem em situação de rua, já conhecido das autoridades, foi preso pela quinta vez pela Polícia Militar (PM), após ser flagrado invadindo e furtando uma loja de óculos em Goiânia.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (23) e, além da reincidência, chamou a atenção o fato de o suspeito, com apenas uma perna, ter sido flagrado durante toda a ação.

O indivíduo invadiu o local por um buraco no forro e revirou os cômodos, encontrando uma carteira com R$ 300 em dinheiro. Em seguida, deixou o local pelo mesmo buraco, levando ainda um celular e uma caixa com mercadorias.

A prisão foi realizada por equipes do 38º Batalhão, no Setor Campinas, onde o indivíduo foi encontrado escondido.

No local, os policiais também apreenderam diversos objetos que seriam provenientes de outros furtos, atestando a reincidência.

O suspeito estava em liberdade desde agosto de 2023, após ser beneficiado com um alvará de soltura e acumula antecedentes por crimes semelhantes na capital.

Com uma longa ficha criminal, o homem já havia sido preso anteriormente por furto, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. O caso segue sob a responsabilidade da Polícia Civil (PC).

