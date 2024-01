Loja de Anápolis é furtada na madrugada após suspeito invadir de maneira bem inusitada

Ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. Responsável segue foragido

Davi Galvão - 23 de janeiro de 2024

Toda a ação foi flagrada pelo circuito de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Um homem, que ainda não foi identificado, está sendo procurado pelas autoridades após invadir uma loja, no Centro de Anápolis, de um jeito bastante inusitado.

O episódio aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (23), por volta das 04h.

O gerente do comércio logo foi notificado do arrombamento pela equipe de vigilância do local e se deslocou até a cena do crime.

De lá, acionou a Polícia Militar (PM) e aguardou as autoridades chegarem ao endereço.

Acontece que, para entrar no local, o invasor não chegou a arrombar a porta. Na verdade, ele usou uma brecha no teto, para então entrar no estabelecimento e furtar diversos aparelhos celulares e tablets.

Em imagens do circuito de segurança, foi possível visualizar a ação do suspeito, que estava de máscara e boné.

Inicialmente, as autoridades trabalham com a probabilidade de se tratar de um indivíduo em situação de rua. Até o momento, ele segue foragido.